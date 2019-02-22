تفاصيل مقتل عامل داخل الجزارة طعناً بالسكين

مثل شاهد أمام محكمة جنايات الجريفات وأم دورم، في محاكمة شاب بقتل آخر داخل جزارته بضاحية حلة كوكو بالحاج يوسف، وأوضح الشاهد عند مثوله أمام قاضي المحكمة “فخر الدين عبد العظيم”، معرفته بالقتيل وذكر للمحكمة أنه يعمل معه، مشيراً إلى أن المتهم “ابن عمه” وقال حسب صحيفة المجهر، إنه قبل الحادثة دار نقاش بين المتهم والقتيل، لافتاً إلى أن القتيل أخبره بأنه تشاجر مع المتهم، وذكر أن القتيل أخبره أيضاً بأن النقاش كان بمنطقة “الصقعي” بالحاج يوسف، وقال أيضاً إن المرحوم أخطره بأنه قام بضرب المتهم بالساطور على أرجله، مضيفاً أنه أعطى القتيل مبلغ (50) جنيهاً، وقال له أن يذهب وإذا حضر إليك المتهم مرة أخرى توجه إلى القسم فوراً.

وقال الجزار للمحكمة إن القتيل رفض ذلك، وقال له “أنا جيت اشتغل ليه أمشي”، وأشار أيضاً للمحكمة أن يوم الحادثة الذي وقعت بمحله فجأة جاء المتهم من الخلف وأمسك القتيل وقام بخنقه ومن ثم تناول السكين التي يستخدمها للعمل وقام بتسديد طعنة واحدة للقتيل على صدره لافتاً إلى أنه بعد ذلك أمسك المتهم وأخذه إلى قسم الشرطة، مضيفاً أنه أخذ معه أداة الجريمة وبعد ذلك تحرك من القسم إلى مكان الحادثة، بيد أن القتيل كان قد فارق الحياة.

ولفت الجزار للمحكمة بأن المتهم معروف داخل السوق بالمشاكل، إضافة إلى أن الجميع يخافون منه، عليه وبسماع المحكمة لأقوال الشاهد، التمس ممثل الاتهام بالاكتفاء بشهادة الجزار، باعتباره شاهداً جوهرياً والتمس من المحكمة إغلاق ملف قضية الاتهام وتحديد جلسة لاحقاً لاستجواب المتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)