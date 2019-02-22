توقيف شقيقين ونظامي بقتل لص تسلل إلى منزلهم

أوقفت شرطة الحاج يوسف (3) أشخاص، شقيقين ونظامياً قيد التحقيق في اتهامات تتعلق بقتل لص عمداً أثناء محاولته سرقة منزلهم بالحاج يوسف. وكشف مصدر موثوق أن اللص تسلل إلى منزل المتهمين بالوادي الأخضر، بدافع السرقة، بيد أن المتهمين الثلاثة دخلوا معه في معركة تلقى خلالها اللص (6) طعنات فشلت فيها محاولة إسعافه إلى المستشفى، ليتم تحويل الجثة إلى المشرحة في وقت الذي اتخذت شرطة الحاج يوسف إجراءاتها القانونية، وسجل المتهمون الثلاثة حسب صحيفة المجهر اعترافات قضائية بالحادث أمام محكمة الحاج يوسف بالجنائية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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