45 مظاهرة ووقفة احتجاجية واعتصام بموكب 21 فبراير "تقرير سودان نيوز 365"

المواكب/المظاهرات:

‏١- السوق العربي - الخرطوم

‏٢- اربجي - ولاية الجزيرة

‏٣- الخرطوم ٣ - الخرطوم

‏٤- ود نوباوي - ام درمان

‏٥- البوستة - سوق ام درمان

‏٦- بُري - الخرطوم

‏٧- العباسية - ام درمان

‏٨- الحاج يوسف - بحري

‏٩- امبدة - ام درمان

‏١٠- الشجرة و الحماداب

‏١١- شمبات الحضراب - بحري

‏١٢- حي المدنيين - ود مدني

‏١٣- الحلاوين - ولاية الجزيرة

‏١٤- بورتسودان - البحر الاحمر

‏١٥- سنار

‏١٦- الثورة الشنقيطي

‏١٧- الركابية - ام درمان

‏١٨- كبري النص / شارع الثورة بالنص - ام درمان

‏١٩- المهندسين - ام درمان

٢٠- الشكابة - ود مدني

٢١- العزوزاب - الخرطوم

٢٢- العقدة المغاربة - الجزيرة

٢٣- الصافية

٢٤- امتداد ناصر

٢٥- كسلا

المئات يتظاهرون بالسوق العربي:::

تظاهر آلاف المواطنين ، ظهر أمس الخميس ، في السوق العربي بالعاصمة الخرطوم للمطالبة برحيل البشير ونظامه من السلطة واستجابة لدعوة تجمع المهنيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير لموكب الرحيل .

ورصد سودان نيوز 365 ثلاثة مواكب انطلقت من موقف جاكسون والاستاد والسوق العربي بالرغم من الانتشار الكثيف للأجهزة الأمنية ومركباتها وتحويل وسط الخرطوم والمواقف العامة للمواصلات إلى ثكنات عسكرية .

وأطلقت الأجهزة الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بكثافة وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت المئات.

وردد المتظاهرون هتافات حرية وسلام وعدالة والثورة خيار الشعب ، سلمية سلمية ضد الحرامية ، كما حملوا لافتات تمثل الفئات المشاركة و تحمل مطالب المتظاهرين.

تظاهرات بولايتي البحر الاحمر والجزيرة وسنار :::

تظاهر السودانيون في ولايتي البحر الأحمر والجزيرة وسنار استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير لتسيير مواكب الرحيل وقال متظاهرون من بورتسودان إن الموكب انطلق من الموقف العام في المدينة وجاب ارجاء السوق مردداً هتافات تطالب برحيل النظام وتندد بخصخصة ميناء بورتسودان الجنوبي .

وأوضح المتظاهرون إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع المظاهرات بالعنف المفرط وإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقلت عدداً من المتظاهرين من بينهم طلاب .

وفي ولاية الجزيرة خرج المواطنون في ودمدني و اربجي والحلاوين في مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام.

اكثر من 10 مظاهرات تجوب احياء الخرطوم :::

انطلقت أكثر من 10 مظاهرات في احياء الخرطوم المختلفة من بينها بري والشجرة الحماداب ، شمبات ، وام بدة موكب سوق ام درمان والبوستة وود نوباوي والخرطوم 3 والخرطوم 2 .

وقال مراسل اخبار الخليج 365 إن المتظاهرين احتشدوا في الأحياء المذكورة مرددين هتافات تطالب بتنحي البشير ونظامه من السلطة وحملوا علم السودان ولافتات تطالب بالحرينة والسلام والعدالة وتندد بقتل المتظاهرين.

تظاهرات ليلية في كل من:

٢٦- الكلاكلة القبة

٢٧- الحتانة

٢٨- العباسية غرب

٢٩- الطائف

٣٠- المعمورة

٣١- اركويت

٣٢- الصافية

٣٣- العرضة

٣٤- الفتيحاب

٣٥- بيكة

٣٦- المربعات

٣٧- حنتوب

٣٨- بيت المال

٣٩- أمبدة السبيل وود البشير

٤٠- الرياض

تظاهرات ليلية بانحاء متفرقة من العاصمة

انضمت مناطق لأول مرة بالعاصمة السودانية الخرطوم لموجة التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت بعدد من المدن السودانية منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي وسقط فيها عشرات القتلي ومئات المصابين، ورغم الحشود والتعزيزات الأمنية خرج المئات متجهين صوب القصر الجمهوري ومواكب اخري متعددة بمختلف انحاء البلاد.

وبمساء الخميس خرج العشرات بمناطق مختلفة بالعاصمة شملت الكلاكلة القبة ،الحتانة ،العباسية غرب ،الطائف ،المعمورة، اركويت، العرضة، الفتيحاب، بيكة، المربعات ،حنتوب ،بيت المال ،أمبدة السبيل وود البشير ،الرياض والثورة بأم درمان حيث قام المتظاهرون بحرق اطارات السيارات .

‏ الوقفات الإحتجاجية:

‏١- شركة MTN

‏٢- شركة زين

‏٣- صيادلة شركات الادوية

‏٤- شركة زيوت صافولا

‏٥- شركة إريكسون - السودان

نظم موظفو شركات زين وام تي ان للإتصالات وشركة صافولا للأغذية، صباح أمس الخميس، ثلاثة وقفات احتجاجية منفصلة للمطالب بإسقاط النظام والتنديد بقتل المتظاهرين .

وحمل الموظفون خلال الوقفات لافتات تندد بقتل المتظاهرين السلميين واعتقالهم واستخدام العنف ضدهم .

وتطالب بإسقاط النظام .وقال شهود إن الأجهزة الأمنية أرسلت تعزيزات أمنية لمقرات الشركات .

واعتبر مراقبون الوقفات الاحتجاجية لشركات الإتصالات اتساعاً افقياً وإضافة نوعية للقطاعات المشاركة في المظاهرات .

اضرابات:

‏١- الميناء الجنوبي - بورتسودان لليوم الثالث

٢- الميناء الشمالي - بورتسودان

احتشد مئات العاملين في الميناء الجنوبي والشمالي ببورتسودان ، أمس الخميس ،أمام مكتب إدارة الموانئ لتصعيد مطالبهم المناهضة لخصخصة الموانئ وإعادة المديرالمقال اللواء عبد الحفيظ صالح ، والميناء الشمالي لنظيره الميناء اتصعد الاحتجاج بانضمام الميناء الشمالي لعمال الميناء الجنوبي (ميناء الحاويات) ليشهد إضراباً شاملاً عن العمل ، منذ الساعة السادسة من صباح الأمس ، كما تواصل إضراب عمال الميناء الجنوبي ليومه الرابع على التوالي للمطالبة بإلغاء عقد الخصخصة المبرم مع الشركة الفلبينية .

ووذكر شهود عيان إنهم مئات العاملين في الموانئ سيروا موكباً موحداً ،صباح أمس الخميس طاف على جميع اقسام الموانئ، مردداً هتافات لا للخصخصة لا للبيع وسودانية ميه الميه ، وأشاروا إلى تنظيم مخاطبات في الميناء الشمالي لممثلين من الميناء الشماء والجنوبي تطالب بالإلغاء الفوري لعقد الخصخصة الموقع مع الشركة الفلبيبنية وإعادة المدير السابق عبد الحفيظ صالح.

من جهة ثانية قال شهود عيان إن الأجهزة الأمنية اعتقلت كل من المهندس سامي الصائغ ومحمد احمد عوض عقب المخاطبة واقتادتهم إلى مكاتب أمن الموانئ وأشاروا إلى إن جموع من العمال احتشدوا أمام مكاتب الأمن في الموانئ مطالبين بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين . واوضحوا ان الحشود امام مكاتب إدارة الموانئ وامن الموانئ استمرت إلى ساعات متأخرة من يوم أمس.

ومن جهة أخرى اصدرت اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بيانها الثاني وشنت فيه هجوماً عنيفاً على اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة اثار الخصخصة ، وجددوا رفضهم للعقد الموقع مع الشركة الفلبيبينة مؤكدين أن لا مساومة أو تراجع عن الإلغاء الفوري للعقد .