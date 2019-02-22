التقى رئيس البرلمان البروفيسور ابراهيم أحمد عمر، بشقيق معلم خشم القربة، سعد الخير بمنزل الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج، وشرح الحاج لرئيس البرلمان وبحضور شقيق المعلم تفاصيل ما حدث للمعلم، ورد رئيس البرلمان بالقول أن القانون سيأخذ مجراه. وزار ابراهيم أحمد عمر ليلة الأربعاء علي الحاج بمنزله بعد عودة الأخير من رحلة علاج بألمانيا.



كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان لـ(أسرة المعلم): القانون سيأخذ مجراه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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