الكوكي يلغي رحلة الهلال إلى اندولا

الكوكي الذي فضل البقاء في كيتوي عن التوجه اليوم في رحلة برية إلى مدينة اندولا معقل زيسكو الذي سيؤدي بها الفريق تدريبه الختامي غدا السبت على ملعب ليفي مواناواسا ومن ثم يعود لكيتوي ومن ثم ينتقل إلى أندولا صباح الأحد لأداء المباراة في ذات اليوم والمغادرة مباشرة بعد المباراة إلى العاصمة لوساكا في طريق العودة للخرطوم التي تصلها بعثة فجر السابع والعشرين من فبراير الحالي.
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