مجموعة تلعب دوري *مجموعة تلعب دولي.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*♲

*من مؤشرات نجاحات زولفا

*انو بقينا نلعب باي تشكيلة

*مجموعة تلعب دوري

*مجموعة تلعب دولي

*ده شغل التدريب الصاح

*قريب ده كنا بنلعب افريقي واوروبي وممتاز وسودان وكوتشينة

*بنفس العناصر

*حتي خلت ان اي زول ممكن يوريك تشكيلة المريخ والتبديلات

*الحاجة دي ذكرتني نكتة

*قالوا في واحد بلدياتنا

*بدري الكلام ده

*دخل كورة للمنتخب

*سأل الجمبو

*ودخل معاعو في حوار

*دحين الحارس ده مو معز محجوب؟

*ياهو زاتو

*دحين نمرة ١٢ ده مو مساوي؟

*ياهو زاتو

*دحين القدامو ده مو سفاري؟

*ياهو زاتو

*دحين داااك ماسيدا؟

*ياهو زاتو

*دحين نمرة عشرة ده مو مهند

*ياهو زاتو

*دحين المدرب ده مو مازدا؟

*ياهو زاتو

*دحين في التغيير مازدا موش بطلع لاعب من الهلال ويدخل بدلوا لاعب من الهلال ويطلع لاعب من المريخ ويدخل بدلو لاعب من المريخ؟

*ده البحصل

*كان كدي النمشي الكورة دي معادة انا دخلتها قبل

*ايها الناس

*مع الزولفاني كورة معادة مافي

*التيم كلو ماشاء الله جاهز

*ودي شيخي غرزة ماسواها

*تحية كبيرة لزولفا

*ايها الناس

*من مؤشرات صواب المجلس حينما اختار ذهاب جمال سالم برضك كثيرة

*منها ظهور ابو عشرين

*تطور منجد

*واشراك محمد مصطفي

*وقبل المريخ كسبان المنتخب

*ديل تلاتة حراس مرمي المستقبل امامهم كبير

*كلمتكم

*قلت ليكم

*العمل برؤية محددة واهداف منشودة بعيدا عن الشوفونية

*هو اول خطوات النجاح

*يبقي نظرة المجلس كانت صائبة في عدم التجديد لسالم

*وكانت شجاعة في اعتمادها علي الكوادر الشبابية الوطنية

*وكانت نظرة المجلس حكيمة في الاصرار علي استمرار الزولفاني

*قد يقول البعض ان الفلس اجبرهم علي ابقاء زولفا

*لكن قولهم مردود عليه

*بانو خمسة الف دولار الزولفاني بالسوداني اكتر من رواتب تلاتة مدربين وطنيين من الذين دربوا المريخ من قبل

*وقد يقول البعض ان القرار كان عشان زولفا بصبر علي تأخير الرواتب

*لكني اقول لذلك البعض

*ان اولادنا المدربين ياما اتأخرت رواتبهم ازمان وازمان

*واخال ان بعضهم ذهب ولسه عندو عندنا قريشات وحقوق

*يبقي نعترف للمجلس بصحة قراراتو فيما يتعلق بزولفا وسالم

*وبمناسبة سالم

*الزول ده من قعد مع كردنة

*كردنة ماقعد في البلد دي

*طفشو جنس طفيشة

*ايها الناس

*بكري لاعب مهول

*نفقده كثيرا بسبب الاصابة اللعينة

*جرب العلاج في جميع الدول

*الشقيقة منها واللصيقة

*والحال في حالو

*العلاج بتاع تونس ماظنيتو حايعمل شي

*حقو بكري زاتو لمصلحة نفسو يفكر في الحتة دي بجدية

*مكان العلاج ليس لبكري حق اختياره

*وعلي المجلس ان يقوم بواجبو

*ويحدد مكان وزمان العلاج بعد مشاورة اللجنة الطبية

*وعلي بكري مجرد التنفيذ

*فعقد الاحتراف الذي يربطه بالمريخ يلزمه باتباع قرارات المجلس في بعض الامور اهمها مسألة العلاج

*العقرب سمها في ضنبها

*وماتلعبوا بضنب العقرب يا اسد

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*زمان عندنا حبوبة لينا

*رقدتها طالت ياوالينا

*الخوف من قرحة السرير سيطر علينا

*قدر ماقلنا نقلبها*

*حلفت ماتنقلب يا والينا*

*منتهية ومعصعصة ياوالينا

*نجي نقلبا تكنكش لينا*

*اصلو ابت تنقلب لينا*

*واديها الفصاحة ياوالينا

*غير خشمها ده شي شغال مافيها يا اخينا*

*ملبسنها بامبرز*

*قالت لما ادور انقلب براي بنقلب*

*وكنكشت لينا*

*امر الله جاها في رقدتها ديك ياوالينا*

سلك كهربا

*ننساك كيف والكلب قال حبوبتكم لسة ما انقلبت؟* وقام جاري…بقدر عاد!!!

والي لقاء

سلك