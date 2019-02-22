أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفــة الصــدي : * ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ * ‏(ﺷﻞ‏) ﺗﺮﻋﻲ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﻭﺗﻜﺮﻡ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻝ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ * ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻳﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﻣﺎﺭﻳﻮﺱ * ﻫﻼﻝ ﻛﺎﺩﻭﻗﻠﻲ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻭﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﻭﺩ ﻫﺎﺷﻢ * ﻣﺎﺯﻥ ﺃﺑﻮ ﺳﻦ : ﺍﻟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﻨﻀﻢ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ صحيفــة الزعيــم : * ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻳﺮﻓﻊ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﺴﺎﺣﻠﻲ ﻭﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ * ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻟﻠﻜﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻔﺎ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺗﻮﻧﺲ * ﺍﻷﻣﻞ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ .. ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺩ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ * ﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ . صحيفة المشاهد : * الكوكي يلغي رحلة الهلال إلى اندولا * الازرق يواصل التحضيرات بقوة ويكمل برنامجه بكيتوي * “المشاهد’’ تنفرد بالعقد المقدم من الهلال للمدرب السوري.. !! * ادق تفاصيل ما دار بين وسيط الهلال والوكيل ’’سامر الحوراني’’.. !! * بالمستندات الصوتية: ’’المشاهد’’ تنشر التفاوض بين ’’الرشيد علي عمر’’ ووكيل المدرب ’’نزار محروس’’ * ’’نكانا’’ يجدد عقود الثنائي ’’تشيمينجا واوكران’’ * أسد: أكملنا كافة إجراءت المغادرة لتونس والطبيب طمئننا علي العقرب * مازن أبوسن: الصاوي سينضم لكشف المريخ اول أيام التسجيلات * صرف النظر عن استاد الخرطوم.. المنتخب الأول والأولمبي يلعبا بالهلال والمريخ * أبوبكر مصطفى يؤكد: التسجيلات ستكون إلكترونية بنسبة 100% * عبدالعظيم كمال: استقالتي من رئاسة مجلس ود هاشم مالية وليست إدارية * أمانة الرياضة بإتحاد الشباب تقيم ورشة لمناقشة خطة رياضة الشباب * الاسود تهزم السلاطين والذئاب ومكوك سنار حبايب * أهلي شندي يفوز على الشرطة القضارف في الزمن الضائع * ’’طاهر ابوزيد ومصطفى يونس’’ في الخرطوم لتشريف ندوة ’’كاس الامم الافريقية’’ بالقنصلية المصرية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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