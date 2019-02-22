المليشيات المسلحة يعتدون علي نازحات بدارفور

وفي محلية طويلة بشمال دارفور اصيب امس يحي عمر ادم بكسر في احدى يدية في اعتداء من قبل رعاه بالقرب من هشابة الواقعة جنوب تابت فيما قام افراد اخرون من المليشيات على ظهر عربة لاندكروزر و اخرين علي ظهور الجمال باحتجاز 6 من النساء عند بئر للماء بمنطقة كوتو الواقعة على بعد (5) كلم جنوب تابت صباح الخميس
واكد الشهود ان افراد المليشيا اعتدوا على النساء السته بالضرب المتواصل بالسياط من السابعة صباحا و حتى الحادية عشرة 11 صباحا حيث جري اطلاق سراحهن .
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