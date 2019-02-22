وصول نازحين فارين من جبل مرة لمخيم عطاش بنيالا

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، وصول 2.200 شخص إلى مخيم عطاش للنازحين، قرب مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ووصل النازحون إلى المخيم من شرق "جبل مرة" بدارفور، في الفترة من 13 ديسمبر حتى يناير الماضيين.

وأوضح تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا"، أن النازحين فروا من منازلهم إلى مناطق جبلية، ومن ثم إلى مخيم "عطاش"، بعد تجدد القتال في الفترة بين مايو، ويونيو الماضيين.