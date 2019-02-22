عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة 22 فبراير 2019م

- ترامب يرفض عودة "عروس داعش" الأمريكية.. أوروبا وأمريكا تغلقان الأبواب في وجه العائدين من سوريا.

- "الاحتلال" يصيب 30 تلميذا بالاختناق ويصعِّد ضد الفلسطينيين.. مسئول دولي يحذر من تلاشى آفاق السلام بالشرق الأوسط.

- البريكست يعصف بـ "لندن".. مخاوف من موجة استقالات تضرب "المحافظين" و"العمال".

- أبو الغيط يؤكد للرجوب دعم الجامعة العربية للقضية الفلسطينية.

الحياة اللندنية:

- ولي العهد يصل إلى الصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية.

- ماكرون يعتبر معاداة الصهيونية "شكلاً حديثاً من معاداة السامية".

- الإمارات: لا تخفيف لـ"الحظر" على قطر في المنافذ البحرية.

- تضارب الأنباء عن مفاوضات لاستسلام مسلحي «داعش» في الباغوز.

الشرق الأوسط:

- انطلاقة جديدة للعلاقات السعودية ـ الصينية.

- عقدتان بين موسكو وأنقرة لتنفيذ "أضنة".

- توقيف 26 من قادة المعارضة في السودان.

- الجزائر: مسيرات مرتقبة اليوم تُقلق الحكم.

الدستور الأردنية:

- رئيس الوزراء ونظيره الكويتي يؤكدان أهمية إنجاح مؤتمر مبادرة لندن.

- رئيس مجلس الشعب السوري يشارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمان.

- الأردن وإسبانيـا يحتفيـان بأسبـوع الوئام العالمي بين الأديان.

- الفلسطينيون ينفرون اليوم للمرابطة بالأقصى في "هبة باب الرحمة".

الأنباء الكويتية:

ـ مرحلة جديدة لتوظيف الكويتيين فجر 1 مارس.

- محمد بن سلمان في الصين ثالث محطات جولته الآسيوية.

- نتنياهو يواجه السقوط في الانتخابات أمام «الجنرالات» بقيادة غانتس.

- واشنطن: توقيف "قومي أبيض" خطّط لاغتيال قادة الديموقراطيين في الكونغرس.

الرياض السعودية:

- الرياض وبكين.. شراكة تغذي اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

- وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن: ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ.

- اﻟﺸﻮرى ﻳﺆﻳﺪ ﻣﻨﺢ ﻧﻮﻃﻲ اﻷﻣﻦ واﻹﻧﻘﺎذ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.

- وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﻗﻴﺘﻲ ﺷﻜﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻨﺪي ورﺋﻴﺲ وزراﺋﻪ: اﻟﺰﻳﺎرة أﻛﺪت ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

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الخليج الاماراتية:

- قرقاش: الدوحة فشلت في الاعتذار.. والرياض لا تغدر بالحلفاء.

- حمدان بن محمد: آمالنا كبيرة بالنيادي والمنصوري ممثلي الإمارات إلى الفضاء.

- هستيريا حوثية لمنع انتقال «انتفاضة القبائل» إلى صنعاء.

- ولي العهد السعودي في الصين ثالثة محطات جولته الآسيوية.

عُمان العمانية:

- جلالة السلطان يستقبل وزير الدفاع البريطاني ببيت البركة.

- جلالـة السـلطان يهنـئ حاكم عام سـانت لوشيا بذكرى اسـتقـلال بـلاده.

- "الحمدالله" يثمن دعم السلطنة للقضية الفلسطينية.

- 20 قتيلا من عمال حقل نفطي في تفجير سيارة بشرق سوريا.

العرب القطرية:

- ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﺘﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

- ﻣﻨﺢ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﺳﺎم اﻟﻮﺟﺒﺔ.

- 116 طلب ترشح ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت "اﻟﺒﻠﺪي".

- "اﻟﻬﻼل اﻟﻘﻄﺮي" ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺼﺮة المرأة المقدسية ﻏﺪﴽ.

الثورة السورية:

- الجيش يسحق محاولات تسلل ويدمر مقرات وأوكاراً للإرهابيين في ريفي إدلب وحماة الشمالي.

- مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بالجمارك ويوافق على عدد من مواده.

- الجعفري: يجب وضع حد نهائي لصفحة الاستعمار في العالم.

- روسيا تحذر واشنطن: الانسحاب من معاهدة الصواريخ يعرّض مواطني أوروبا للخطر.

الأخبار اللبنانية:

- القوات: فليبقَ النازحون!.

- رؤساء بلديات متنيون أمام القضاء: نهاية أمبراطورية المر.

- تصفيات مونديال السلّة: خطوة بين لبنان وكأس العالم.

- معركة مقدسية جديدة على باب الرحمة.