عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة 22 فبراير 2019م

- ترامب يرفض عودة "عروس داعش" الأمريكية.. أوروبا وأمريكا تغلقان الأبواب في وجه العائدين من سوريا.
- "الاحتلال" يصيب 30 تلميذا بالاختناق ويصعِّد ضد الفلسطينيين.. مسئول دولي يحذر من تلاشى آفاق السلام بالشرق الأوسط.
- البريكست يعصف بـ "لندن".. مخاوف من موجة استقالات تضرب "المحافظين" و"العمال".
- أبو الغيط يؤكد للرجوب دعم الجامعة العربية للقضية الفلسطينية.
الحياة اللندنية:
- ولي العهد يصل إلى الصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية.
- ماكرون يعتبر معاداة الصهيونية "شكلاً حديثاً من معاداة السامية".
- الإمارات: لا تخفيف لـ"الحظر" على قطر في المنافذ البحرية.
- تضارب الأنباء عن مفاوضات لاستسلام مسلحي «داعش» في الباغوز.
الشرق الأوسط:
- انطلاقة جديدة للعلاقات السعودية ـ الصينية.
- عقدتان بين موسكو وأنقرة لتنفيذ "أضنة".
- توقيف 26 من قادة المعارضة في السودان.
- الجزائر: مسيرات مرتقبة اليوم تُقلق الحكم.
الدستور الأردنية:
- رئيس الوزراء ونظيره الكويتي يؤكدان أهمية إنجاح مؤتمر مبادرة لندن.
- رئيس مجلس الشعب السوري يشارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمان.
- الأردن وإسبانيـا يحتفيـان بأسبـوع الوئام العالمي بين الأديان.
- الفلسطينيون ينفرون اليوم للمرابطة بالأقصى في "هبة باب الرحمة".
الأنباء الكويتية:
ـ مرحلة جديدة لتوظيف الكويتيين فجر 1 مارس.
- محمد بن سلمان في الصين ثالث محطات جولته الآسيوية.
- نتنياهو يواجه السقوط في الانتخابات أمام «الجنرالات» بقيادة غانتس.
- واشنطن: توقيف "قومي أبيض" خطّط لاغتيال قادة الديموقراطيين في الكونغرس.
الرياض السعودية:
- الرياض وبكين.. شراكة تغذي اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
- وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن: ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ.
- اﻟﺸﻮرى ﻳﺆﻳﺪ ﻣﻨﺢ ﻧﻮﻃﻲ اﻷﻣﻦ واﻹﻧﻘﺎذ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
- وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﻗﻴﺘﻲ ﺷﻜﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻨﺪي ورﺋﻴﺲ وزراﺋﻪ: اﻟﺰﻳﺎرة أﻛﺪت ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
الخليج الاماراتية:
- قرقاش: الدوحة فشلت في الاعتذار.. والرياض لا تغدر بالحلفاء.
- حمدان بن محمد: آمالنا كبيرة بالنيادي والمنصوري ممثلي الإمارات إلى الفضاء.
- هستيريا حوثية لمنع انتقال «انتفاضة القبائل» إلى صنعاء.
- ولي العهد السعودي في الصين ثالثة محطات جولته الآسيوية.
عُمان العمانية:
- جلالة السلطان يستقبل وزير الدفاع البريطاني ببيت البركة.
- جلالـة السـلطان يهنـئ حاكم عام سـانت لوشيا بذكرى اسـتقـلال بـلاده.
- "الحمدالله" يثمن دعم السلطنة للقضية الفلسطينية.
- 20 قتيلا من عمال حقل نفطي في تفجير سيارة بشرق سوريا.
العرب القطرية:
- ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﺘﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
- ﻣﻨﺢ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﺳﺎم اﻟﻮﺟﺒﺔ.
- 116 طلب ترشح ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت "اﻟﺒﻠﺪي".
- "اﻟﻬﻼل اﻟﻘﻄﺮي" ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺼﺮة المرأة المقدسية ﻏﺪﴽ.
الثورة السورية:
- الجيش يسحق محاولات تسلل ويدمر مقرات وأوكاراً للإرهابيين في ريفي إدلب وحماة الشمالي.
- مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بالجمارك ويوافق على عدد من مواده.
- الجعفري: يجب وضع حد نهائي لصفحة الاستعمار في العالم.
- روسيا تحذر واشنطن: الانسحاب من معاهدة الصواريخ يعرّض مواطني أوروبا للخطر.
الأخبار اللبنانية:
- القوات: فليبقَ النازحون!.
- رؤساء بلديات متنيون أمام القضاء: نهاية أمبراطورية المر.
- تصفيات مونديال السلّة: خطوة بين لبنان وكأس العالم.
- معركة مقدسية جديدة على باب الرحمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة 22 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.