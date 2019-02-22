والي غرب دارفور يؤكد دور وزارة الضمان في إسناد التعليم

أكد والي ولاية غرب دارفور حسين يس حمد الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية في دعم التعليم وقطع بان مشروع بناء المدارس بداخلياتها في المحليات الأشد فقرا يسهم في تغيير الخارطة التنموية بولايته وأوضح أن المشروع يستوعب عدد كبير من الطلاب ونوه الي أنه يستوعب(١٥٠٠) طالب وأشار لمساهمته في محاربة الأمية بغرب دارفور.

وناقش حمد خلال لقائه يوم الخميس وزيـرة الضمان والتنمية الإجتماعية المهندسة وداد يعقوب يرافقه محمد عبدالرحمن ابراهيم وزير المالية بالولاية مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا بين الولاية والوزارة لإنشاء ثلاثة مدارس ثانوية مكتملة بداخليتها بعدد من المحليات الولاية أشدة فقرآ.

من جهتها أشارت وزيرة الضمان والتنمية الإجتماعية مهندسة وداد يعقوب الي أن هذه المشروعات تاتي ضمن الخطة العامة للوزارة لمكافحة الفقر في المجتمعات واعلنت دعت أن المرحلة الأولي ستشهد تنفيذ مدرستين متكاملات بداخلياتها حسب الموقع التي تختارها الولاية.