اسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الأسود اليوم الجمعة 22-2-2019 م

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 76.00 جنيه سوداني الريال السعودي 20.26 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 85.88 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 20.82 جنيه سوداني الريال القطري 20.85 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 98.80 جنيه سوداني الجنيه المصري 4.33 جنيه سوداني الدينار الكويتي 225.16 جنيه سوداني الريال العماني 150.25 جنيه سوداني الدينار البحريني 143.20 جنيه سوداني الدينار الليبي 36.12 جنيه سوداني الدولار الأسترالي 36.15 جنيه سوداني

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