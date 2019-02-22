إرتفاع كبير في إسعار السيارات..بكرين بحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف متعاملون بسوق السيارات في بحري (الكرين) عن ارتفاع كبير في أسعار السيارات بلغ 30% مع نهاية العام الماضي، والذي شهد زيادة كبيرة في حجم القوة الشرائية.

ووصف (صاحب معرض سيارات) محمد صالح ارتفاع الأسعار بغير الحقيقي لارتباطه بمضاربات العملات الأجنبية ومقارنتها بالعملة الوطنية، وارتفاع سعر الدولار بسبب مخاوف المواطنين من زيادات محتملة في العام 2019م.

وقال صالح إن أزمة السيولة أوجدت أكثر من سعر للسيارة فهنالك السعر النقدي “الكاش” وسعر الشيك، بفارق يتجاوز الـ 50 ألف جنيه، حيث ارتفع سعر الإكسنت المضلعة موديل 2017م جياد ملياراً وثلاثمائة مليون جنيه، وموديل 2016م 900 -2015م،850، موديل 2014م مابين 800 ألف جنيه، موديل 2013م 800 ألف جنيه.

فيما يباع البوكس دبل كاب أوتوماتيك 2018 كاب 5 مليارات، العادي 4 مليارات جنيه، فيما بلغ البوكس العادي دبل كاب جاز2 مليار ونصف، والعادي 3 و800 جنيه، وبنزين عادي 2 مليار و200 جنيه، الجاز العالي دبل كاب 2016 2 مليار و400 جنيه. فيما بلغ العالي الجاز دبل كاب 2015م 2 مليار و300 جنيه، والمنخفض بنزين 2 مليار.

وصل سعر التوسان هونداي 2017-2018 2 مليار و400 جنيه، وموديل 2016م مليار 900 جنيه، 2015 مليار و700 جنيه، و2014م مليار و700 جنيه،2013م مليار و600 جنيه.

وبلغ سعر اللاندكروزر موديل 2017-2018م 7 مليارات جنيه،2016م 6 مليارات ونصف ،2015-2014 5 مليارات و500 ألف جنيه.

والبرادو موديل 2016م 4 مليارات ،2015م 3 مليار ونصف،2014 3 مليارات و300 ألف جنيه.

وتباع الكورلا 2015م بمليار و400 جنيه، 2013م -2014 بمليار و300 جنيه.

وكليك موديل 2003 800 ألف جنيه،2004 900 ألف جنيه، و2011 بمليار جنيه. وبلغ سعر الدبدوب جياد 2012م مليار جنيه،2011م دبدوب 900 ألف جنيه والأتوس 450 ألف جنيه.