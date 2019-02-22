الاهلي شندي ينفرد بصداترة مجموعة الهلال 

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الخليج 365 :
حقق الاهلي شندي فوزا صعبا على الشرطة القضارف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الخميس” ضمن بطولة الدوري الممتاز.
وأحرز هدف الأهلي شندي الوحيد اللاعب مؤيد الصيني في الدقيقة الـ”91″.
وبهذه النتيجة رفع اهلي شندي رصيده إلى”25″ نقطة، أما الشرطة القضارف فبقي في”14″ نقطة.
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