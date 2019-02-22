غياب الحقيقة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ اسابيع تناول ناشطون بشكل مكثف خبرا مفاده تحفظ الأوروبيين على مشاركة الرئيس البشير في القمة العربية الأوروبية المزمع قيامها في يومي الرابع والخامس والعشرين من الشهر الحالي بمدينة شرم الشيخ المصرية ، وقد انتشر الخبر بشكل واسع ويومها التزمت الحكومة الصمت ولم تعلق على الخبر حتي تم الاعلان قبل يومين عن مشاركة السودان في القمة بوفد يترأسه سعادة النائب الأول الفريق بكري حسن صالح مما أعاد قضية الاشتراط الأوروبي الى الاذهان ، وهنا صدر التصريح الرسمي الذي ننقله أدناه عن السيد وزير الخارجية :

أكدت الحكومة أن لا تحفظات حول مشاركة الرئيس عمر البشير في قمة (شرم الشيخ) المنعقدة في الفترة من (24-25) فبراير الجاري.

وذكر وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد حسب صحيفة الإنتباهة ، أن القاهرة لا تتحفظ على البشير في القمة العربية الأوروبية، وأوضح في ذات الأثناء تلقي البشير دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بصفة أنه يستضيف القمة، وأضاف قائلاً: (إذا كان الرئيس سيشارك أو سيبعث مسؤولاً آخر نيابة عنه، يعتمد بشكل رئيسي على جدول أعمال الرئيس والتزاماته).

التصريح أعلاه يشكل اول تعليق رسمي من الحكومة على ماراج عن عدم تمكن الرئيس البشير من المشاركة في القمة العربية الأوروبية ، ولكن في ظل عدم اتصاف الحكومة بالصدق ، وفي وقت ينظر غالب اهل السودان للحكومة باعتبارها كاذبة فإن كلام السيد وزير الخارجية لن يجد قبولا بين الناس خاصة وان إعلانا سابقا قد صدر عن قيادة الفريق بكري لوفد الحكومة الى القمة .

عندما تكثر الأكاذيب وفي ظل عدم اتصاف الحكومة بالصدق فإن الحقيقة لن تكون ظاهرة وسيظل اي حديث حكومى ليس أهلا أن يصدقه الناس وستغيب الحقيقة.