ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الجمعة 22 فبراير 2019م

صحيفة أخبار اليوم:

في تطورات مفاجئة : إجتماعات مكثفة للبشير اليوم وتغييرات كبيرة قادمة .

البشير يطلع المكتب القيادي لحزبه بالتغييرات المرتقبة ومصادر عليمة تكشف معلومات مثيرة لـ«أخبار اليوم»

توقعات بخطاب هام للبشير والدعوة لاجتماعه بالأحزاب المشاركة والمعارضة والشخصيات القومية شملت الصادق المهدي والخطيب .

المواصفات تنفي دخول شحنة الدقيق المصرية بدون إجراءات .

صحيفة الوطن:

الرئيس يستدعي الولاة والوزراء لإجتماع طارئ اليوم

“المواصفات” تخضع شحنة الدقيق المصري للفحص

اتحاد العمال: لا تفريط في حقوق العاملين بميناء بورتسودان

توجيه بضبط تعرفة المواصلات بالخرطوم وتطوير المواقف

صحيفة المجهر:

(البشير) يترأس اجتماعين لآلية الحوار والمكتب القيادي للوطني اليوم

هبوط اضطراري لطائرة قطرية بمطار الخرطوم

الشرطة تؤكد هدوء الأحوال بالبلاد ما عدا بعض التجمعات قليلة العدد

رئيس الجمهورية: واثقون في الدبلوماسية للتصدي لقضايا الوطن

الأمين السياسي للمؤتمر الوطني: (434) شركة بالسودان لم تضخ أي أموال للخزانة العامة

وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة السودانية

هيئة المواصفات: شحنة القمح القادمة من مصر لن يسمح بالتصرف فيها

القبض على أخطر شبكة زيفت (21) مليوناً من فئة الخمسين جنيهاً

صحيفة الإنتباهة:

اجتماعات ماراثونية للبشير اليوم.. تغييرات واسعة بالحكومة والولايات

حجز دقيق مصري وإخضاعه للفحص

نصب كاميرات مراقبة لمنع تسرب امتحانات الشهادة الثانوية

غياب مفاجئ لرئيس الوزراء يعطل تقديم تقرير للبرلمان

رئيس البرلمان: القانون سيأخذ مجراه في قضية (المعلم)

صحيفة السوداني:

البشير يجري مشاورات مكثفة وتوقعات بصدور قرارات رئاسية مهمة اليوم

المواصفات تحتجز شحنة دقيق مصرية.. كاميرات مراقبة لمنع تسرب امتحان الشهادة السودانية

الشرطة تفرق احتجاجات بالعاصمة وولايات وأنباء عن إطلاق سراح قيادات معارضة

مساعٍ حكومية لاحتواء إضراب للعمال بالموانئ البحرية

عبد الرحيم حمدي: السماح بالتمويل العقاري سياسة صحيحة في توقيت خاطئ

مياه الخرطوم: لا تسوية في قضية (البولي المونيوم كلورايد)

مجلس الوزراء يوجه بعدم التفريط في حقوق العاملين بميناء الحاويات

ضبط شبكة تزييف عملة بينها سيدة بالخرطوم

نواب: تلاميذ شهادة الأساس بالخرطوم مصابون بـ(حالة نفسية) لتأخر الامتحانات

صحيفة آخر لحظة:

إعفاءات وسط الولاة والبشير يجتمع بـ(هارون وإيلا)

الرئيس يستدعي الوزراء وقيادة البرلمان للقصر اليوم

مبعوث خاص من أمير قطر بالخرطوم غداً

تركيب كاميرات لمراقبة امتحانات الشهادة

اعتقال قيادات معارضة وفض احتجاجات بالخرطوم

رئيس البرلمان لـ(أسرة المعلم): القانون سيأخذ مجراه

البشير يوجه بالتعاون مع لجنة التقصي حول الاحتجاجات

حمدي ينتقد المركزي ويصف النظام المصرفي بالمضروب

المواصفات تخضع شحنة الدقيق المصري للفحص

صحيفة الدار:

إصابة مواطنين وعدد من رجال الشرطة في احتجاجات الأمس وبيان من الشرطة

هبوط طائرة قطرية بسلام بمطار الخرطوم لعطل مفاجئ

بيان توضيحي من المواصفات بخصوص شحنة القمح المصري

رئيس الجمهورية يوجه جميع الأجهزة لتقصي حقائق الأحداث الأخيرة

لأول مرة.. تركيب كاميرات مراقبة لمنع تسرب امتحانات الشهادة السودانية

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس واللغة العربية للثانوي

قطعة حديد في جسد مواطن 13 عاماً واستخراجها في حادث جديد

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