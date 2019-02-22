محمد عبد القادر يكتب : ورطة الميناء!!

لم تكن الحكومة بحاجة للدخول في (ورطة) ميناء الحاويات، لو أحسنت إدارة الصفقة منذ البداية مالياً وإدارياً وإعلامياً، وعملت بالشفافية المطلوبة في قضية تستحق أن تُدار تحت الأضواء الكاشفة.

المشكلة أن الأمر مازال (قيد التغبيش)، تصر الحكومة على التعامل مع الملف بقدر من الغموض فشلت معه محاولات المسؤولين اللاحقة للاحتجاجات التي انتظمت الميناء من قبل العاملين.

كنت أنتظر نتائج لقاء دعا له مكتب رئيس الوزراء معتز موسى بعض الصحفيين، أمس، حتى أكتب قريباً جداً من الوقائع التي أبقت الحكومة في خانة الدفاع عن عقد ثار حوله جدل كثيف.

الأمر في رأيي تجاوز تفاصيل العقد مع الشركة الفلبينية والتساؤل حول الميزات التي جعلت العطاء من نصيب هذه الشركة بالتحديد دون الأخريات وعلاقتها بشركة موانئ دبي، القضية تجاوزت الاتهام بـ(كوميشنات) وشخصيات أنهت الصفقة على النحو الذي أثار حفيظة العمال وجعلهم يقاومون العقد بهذا الإصرار الغريب، كل هذه أسئلة تحتاج لإجابات سريعة، ولكن الأمر الآن دخل في طور الأزمة السياسية والأمنية ولابد من مخرج.

تحولت الأزمة الآن لسياسية وأمنية كاملة الأركان، ضيقت الخناق على الحكومة التي ما كان لها أن تضع نفسها في هذا المأزق، وهي مواجهة بكل هذه الاحتجاجات والظروف السياسية المعقدة.

مازالت الدولة قادرة على نصب الكمائن لنفسها وتأزيم الواقع بأخطاء ما كان لها أن تحدث، لو أحسن القائمون على الأمر التعامل مع ملف ميناء الحاويات منذ البداية.

تمنيت لو أجرت الحكومة مشاورات واسعة مع ممثلي العمال لضمان مستقبلهم على الأقل قبل توقيع الصفقة، واهتمت بالإجابة على أسئلتهم المطروحة الآن، لماذا لم يكن العمال جزءاً من التفاوض قبل توقيع العقد، الواقع أنهم فوجئوا بما حدث وهم أهل اللحم والرأس.

ليست هنالك مصادر دخل لمواطني البحر الأحمر غير الميناء الذي يعمل به قرابة الخمسة عشر ألف شخص، يعيلون آلاف الأفواه في ولاية ليس بها مصدر دخل آخر.

بالأمس منع العمال الوفد الحكومي بقيادة مساعد رئيس الجمهورية وحاتم السر وزير النقل من دخول الميناء، إلى هذا الحد وصل الغبن بالناس وتأزمت المواقف، في وقت لا يسمح بأي توتر أو احتقانات جديدة.

الحكومة في ورطة حقيقية إذا قررت التراجع فإن عليها دفع مقدم الشركة الفلبينية الـ(410) ملايين يورو مع الشروط الجزائية، ولا أظن أنها تمتلك المبلغ، وأخشى أن تكون تصرفت فيه، وإذا قررت إمضاء العقد فإن ثورة العمال ستتفاقم ويمكن أن تصل حد إغلاق الميناء أو تشعل توترات تهدد سياسة الدولة في تشجيع الصادر.

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