عقب موكب الرحيل احياء الخرطوم تشهد مظاهرات ليلية وإصابة متظاهر بالرأس في مدني

الخرطوم: سودان تايمز

إنطلقت مظاهرات ليلية في عدد من الأحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدني والمدن الأخرى مساء الخميس. وذكر شهود عيان أن شاب يدعى خالد أصيب في رأسه أثناء مظاهرة إحتجاجية مطالبة برحيل النظام بمدني ظهر اليوم الخميس.

وذكر شهود عيان أن الشاب خالد من حي المدنيين نقل إلى مستشفى الإصابات ومنها حول إلى مستشفى شرق النيل (حنتوب).

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة شمالي السودان في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

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