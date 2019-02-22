إعفاءات وسط الولاة والبشير يجتمع بـ(هارون وإيلا)

استدعى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ولاة الولايات والوزراء ووزراء الدولة، ورؤساء اللجان بالبرلمان، وقيادة البرلمان لاجتماع طارئ حدد له الثامنة من مساء اليوم بالقصر الجمهوري، وعلمت مصادر موثوقة بعملية إعفاءات وسط بعض الولاة، في وقت اجتمع الرئيس بواليي شمال كردفان أحمد هارون والجزيرة محمد طاهر إيلا كل على حدة. وفي غضون ذلك يعقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني اليوم حسب صحيفة آخر لحظة اجتماعاً عاصفاً، يتوقع أن تصدر منه قرارات مهمة، يسبقه اجتماع تنسيقية الحوار الوطني ببيت الضيافة.

وعلمت المصادر أن اجتماع قيادي الوطني سيناقش عدة أجندة، منها مبادرة السياسية للخروج من الأزمة الراهنة تم إعدادها داخل الحزب، وغيرها من قضايا الراهن، وكان المكتب القيادي قد أجل اجتماعه المقرر أن يعتمد فيه تغييرات في الحكومة والحزب من الأربعاء إلى اليوم لمزيد من الترتيبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)