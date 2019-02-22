حقيقة رفض مصر لمشاركة البشير في قمة شرم الشيخ

كشفت مصادر دبلوماسية في السودان حقيقة منع مصر لمشاركة الرئيس عمر البشير لقمة شرم الشيخ بسبب طلب اوروبي .

حيث أكدت الحكومة أن لا تحفظات حول مشاركة الرئيس عمر البشير في قمة (شرم الشيخ) المنعقدة في الفترة من (24-25) فبراير الجاري، في وقت التقى فيه وزير الخارجية سفراء الإمارات واليمن والسعودية والقائم بأعمال السفارة المصرية مؤخرا ، وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لانعقاد قمة شرم الشيخ.

وذكر وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد حسب جريدة الإنتباهة ، أن القاهرة لا تتحفظ على البشير في القمة العربية الأوروبية، وأوضح في ذات الأثناء تلقي البشير دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بصفة أنه يستضيف القمة، وأضاف قائلاً: (إذا كان الرئيس سيشارك أو سيبعث مسؤولاً آخر نيابة عنه، يعتمد بشكل رئيسي على جدول أعمال الرئيس والتزاماته).