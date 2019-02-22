معلم مصري "يتنمر" على طالبة: "انتى من السودان"

قالت الطالبة مريم سيد، في الصف الأول الثانوي، بمدرسة صفية زغلول التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بمصر، إنها تعرضت للتنمر من قبل أحد المعلمين داخل الفصل، لافتة إلى أن المعلم قال لها: "أنت جاية من السودان؟"، في إشارة منه إلى لونها الأسمر.

وأوضحت الطالبة، في تصريحات صحفية لها، أنها دخلت في حالة بكاء هستيرية بعد حديث المعلم لها، قائلة: "كنت مكسوفة جدًا وشعرت بالإهانة"، في حين حاولت الطالبات في الفصل تهدئتها، ومطالبتها بضرورة الذهاب إلى مدير المدرسة والتحدث معه عن هذا الموقف .

وتابعت الطالبة: "ذهبت للمدير وشرحت له ما حدث، حيث دخل المعلم الفصل وسأل الطلاب بعض الأسئلة، فتعثرت أنا في إجابة أحدهم؛ ما دفع معلم اللغة الإيطالية إلى الاستهزاء بي قائلا: (أنت جاية من السودان؟)، في حين كان رد المدير: (ماتزعليش ده بيهزر، ومكنش قصده يزعلك !)".

وقال سيد إبراهيم، والد الطالبة، "إن ابنته عادت من المدرسة في حالة انهيار تام واستغرقت في البكاء طويلا، حتى استطاعت شرح ما حدث لها في المدرسة .

وأشار والد الطالبة إلى أنه ذهب إلى مدير المدرسة، الذي وعده بأن معلم اللغة الإيطالية الذي أهان ابنته سيقوم بالاعتذار لها داخل الفصل أمام الطلاب، مطالبهم بعدم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه، لافتًا إلى أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.

وتابع والد الطالبة: "بنتي نفسيتها وحشة، والموقف ده هيفضل معاها طول عمرها"، لافتًا إلى أن المعلمين من المفترض أنهم قدوة للطلاب، يتعلمون منهم الأدب والأخلاق، لكن ما يحدث الآن يخرج طلاب معقدين كارهين للتعليم.

ومن جانبه، قال هيثم غازي مدير إدارة الزيتون التعليمية، إنه سيتابع الأمر داخل المدرسة، قائلاً: "أنا مواقفي سريعة جدا"، وسيتم التأكد من الواقعة وعقاب المخطئ".