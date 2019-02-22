أبرز التغييرات “المتوقعة” في المناصب الوزارية والولاة

رشحت أنباء عن أبرز الترشيحات للتعديلات في الحكومة السودانية، التي من المقرر أن يعلن عنها عقب إجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم، برئاسة البشير، مساء الجمعة.

وجاءت التوقعات كالآتي : د.فضل عبدالله نائباً للرئيس، صلاح عبدالله قوش رئيساً لمجلس الوزراء، الفريق اسامه مختار مديراً عاماً لجهاز الأمن والمخابرات، الفريق هاشم عثمان الحسين للداخلية، أحمد هارون والياً لولاية الخرطوم.

محمد طاهر ايلا للمالية، معتز موسى للاعلام، ومغادرة حامد ممتاز، مع بروز اسم علي كرتي نائباً لرئيس الحزب.

وعلمت “أخبار الخليج 365” عن إستدعاء الرئيس البشير، لجميع ولاة الولايات، إلى العاصمة الخرطوم، لإجتماع طارئ مساء الجمعة 22 فبراير.

الذي ينتظر أن تعتمد فيه، تغييرات وسط قيادات في الحكومة والحزب الحاكم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)