اليوم.. السودان يشارك في اجتماع دول جوار جنوب ليبيا في نيامي

يشارك السودان في اجتماع وزراء خارجية دول جوار جنوب ليبيا، الذي يعقد اليوم الجمعة في نيامي ويضم بجانب ليبيا كلا من السودان وتشاد والنيجر، ويرأس الوفد السوداني أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية.
وكان اجتماع الخبراء قد بدأ أعماله بالنيجر، الأربعاء، تحضيرًا للاجتماع الوزاري الذي يهدف للتنسيق المشترك بين البلدان الأربعة لحماية الحدود المشتركة من التفلتات الأمنية مثل الإرهاب والجريمة العابرة وتهريب البشر.
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