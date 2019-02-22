بعد الهجوم عليه من اعلامي مصري ... تركي آل الشيخ يجمد النشاط في بيراميدز ويقرر تصفية النادي

كشفت مصادر مقربة من المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عن نيته بتجميد النشاط وتصفية نادي بيراميدز بعدما هاجمه الإعلامي المصري أسامة كمال عبر برنامجه برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وكان كمال انتقد تركي آل الشيخ بعدما قرر مواجهة الأهلي وبيراميز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري بدلاً من أجراء المباري ضمن مسابقة الدوري، وقال كمال

": "لما إحنا قبلنا الاستثمار الأجنبي في الكرة هل كان شرط المستثمر إنه لازم ياخد الدوري وإلا مش هيستثمر؟"

وقال كمال: "ما الهدف من استبدال مباراة لنفس الفريقين من الدوري للكأس"، متسائلا ما الفرق بين الاثنين ومن المستفيد ومن سيجامل اتحاد الكرة بهذا القرار.

وأوضح أن المثار في الوقت الحالي شيء فج، "عيب وكفاية وحرام عليكم مصر والمصريين، كفاية كسرة النفس".

".

وكان مجلس إدارة الأهلي قرر في اجتماعه برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري .

كما قرر مجلس الأهلي التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.