رسميا.. ماينز يجدد عقد مدربه حتى 2022

أعلن نادي ماينز الألماني، اليوم الخميس، تمديد تعاقد ساندرو شوارتز كمدير فني للفريق، حتى عام 2022.
وقال شوراتز، الذي ولد في المدينة "الكل يعلم علاقتي الخاصة بماينز".
وقال روفين شرودير، المدير الرياضي لماينز "ساندرو شوارتز يتمتع بالثقة المطلقة للنادي، بشغفه وتصميمه يجسد المثل العليا للفريق".ويحتل ماينز، المركز الحادي عشر في البوندسليجا، بفارق 12 نقطة أمام المراكز الثلاث الأخيرة بالجدول، قبل مواجهة شالكه بعد غد السبت، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني.
وقال شوراتز، الذي ولد في المدينة "الكل يعلم علاقتي الخاصة بماينز".
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