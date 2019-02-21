اكاذيب حمراء وكوميديا سوداء !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ استخف الاتحاد العام من فرية ارسال خطاب محكمة كاس للفيفا .

@ د. ابوجبل قال ساخراً (تلك الفريه ونسه لا تشكل قضيه)

@ ابو جبل ما كان في حاجه لنفي الاكذوبه ذلك ان كان الخطاب قد ذهب للفيفا حسبما زعموا فما الذي ادري كاس ؟؟

وكيف شرعت كاس في دراسة القضيه دون خطاب !!

@ عموماً كاس شرعت في نظر الشكوي الفالصو .

@ نعم فالصو بدليل ان الاتحاد العام استخف بها رافضاً تعين محكم واكتفى بالرد الورقي .

@ اثارة المواضيع الانصرافيه دليل عجز الشكوي .

@ ناد يكتب شكوى تفتقر للاساسيات ويوقع عليها موظف غير مفوض ورغم ذلك يدعي ان له قضيه !!

@ اسوأ مافي فرية الخطاب الذي ذهب للفيفا بدلاً عن كاس (حسب زعمهم) التجني الكريهه على شداد .

@ ان كان صاحب الاكذوبه لا يعلم ان رئيس الاتحاد ليس موظفاً يباشر ارسال الخطابات فتلك مصيبه وان كان يعلم ويتجنى علي الرجل كذباً وبهتاناً فالمصيبة اكبر .

@ عموماً سيبقى شداد اعظم من انجبته ساحة الرياضه السودانيه على مدي التاريخ بشهاده اصحاب النفوس السويه .

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