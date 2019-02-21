فوضى وارتباك في أسعار الدولار بالسوق الموازية اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضربت حالة من الارتباك والفوضى، يوم الخميس، السوق الموازية لبيع وشراء العملات الأجنبية، حسب إفادات متعاملين وتجار

وأشاروا إلى ارتفاع كبير في أسعار شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية وصولاً إلى 94 جنيهاً، في مقابل وصول سعر الشراء عبر النقد 73 جنيهاً.

وما تزال آلية صناع السوق تحتفظ بسعر 47.5 جنيها لشراء الدولار في المصارف التجارية والصرافات.

وقال بعضهم إن جهات -أمسكوا عن ذكرها- تشتري مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ما خلَّف حالة من الفوضى والاضطراب في التداولات.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية “غير الرسمية”، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.