شهاب محمد - الخرطوم - صورة تعبيرية الخليج 365: أصيب سكان قرية النبط بالوادي الأبيض في ولاية تغانت شمال شرق موريتانيا بالذعر، أمس الأربعاء، بعد سماعهم دوي انفجار ضخم سبقه ضوء قوي وانفلاق في السماء.

ونقلت وكالة “مورينيوز” الإخبارية الموريتانية المستقلة عن سكان القرية المذكورة تأكيدهم بأن “السماء انفلقت عن ضوء قوي أعقبه دوي هائل هز الأرض بشكل مريع”.

وأضاف السكان: “أصبنا بالذعر، واعتقدنا أن جسما سقط على الأرض في الجهة الشرق من القرية”.

ولم يستبعد مختصون في الظواهر الكونية أن يكون الأمر متعلقا بسقوط نيزك.

وأكد سكان منطقة تغانت أنهم عايشوا عام 2005 حادثا مماثلا لحادث يوم أمس. القدس العربي

كانت هذه تفاصيل خبر دوي انفجار ضخم في السماء يرعب سكان قرية موريتانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.