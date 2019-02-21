روما يفتح مفاوضات مع ساري

توصلت إدارة نادي روما الإيطالي مع ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لمعرفة إمكانية تدريب الفريق في الموسم المقبل.
ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن مسئولو روما فتحوا اتصالات مع وكيل أعمال ساري لمعرفة ما إذا كان مهتم بتدريبيهم في الموسم المقبل من عدمه.
واشارت التقارير إلى أن إدارة نادي تشيلسي تفكر في إقالة المدرب ساري خلال الأيام المقبلة حال فشله في الفوز بالمباريات المقبلة.
وجاء تفكير إدارة النادي في إقالة ساري مع تعيين مدرب جديد للفريق بسبب سوء الأداء والنتائج في الفترة الماضية خاصة بعد خسارته من مانشستر سيتي 6-0.
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