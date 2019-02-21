رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة

قبل رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف استقالة الحكومة طبقا لنص مرسوم صدر يوم الخميس. كان نزارباييف قال في وقت سابق من يوم الخميس إن على الحكومة تقديم استقالتها بعد ما وصفه بإخفاقها في زيادة الدخل ودعم الوظائف وتحسين مستويات المعيشة.

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