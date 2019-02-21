فنزويلا تعلن غلق حدودها مع البرازيل

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده تغلق حدودها مع البرازيل وتدرس إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة بحق كولومبيا، بهدف منع معارضيه من إدخالالمساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وفي تصريح متلفز، شدد مادورو على أن الحدود مع البرازيل ستغلق اعتبارا من منتصف ليل اليوم بتوقيت غرينيتش وحتى إشعار آخر، وذلك بعد أن تعهدت هذه البلاد بإيصال المساعدات إلى داخل فنزويلا.

ووصف الرئيس الفنزويلي نقل المساعدات إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية استعدادا لإدخالها إلى فنزويلا بأنه استفزاز، قائلا إن خطط المعارضة "مسرحية رخيصة" تهدف إلى الإطاحة بحكومته.