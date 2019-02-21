تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة، أنباء سارة قبل المواجهات المرتقبة التي تنتظر الفريق الكتالوني سواء في الدوري الاسباني أو كأس الملك أو بطولة دوري أبطال أوروبا.
واستعاد الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها ة في الركبة اليسرى، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني قبل 3 أشهر.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فالفيردي لن يُجازف بإشراك صامويل أومتيتي ضد إشبيلية أو مباراتي الكلاسيكو في الدوري الاسباني وكأس الملك ضد ريال مدريد".
وأضافت الصحيفة أن أول ظهور لأومتيتي قد يكون يوم 6 مارس المقبل ضد جيرونا في كأس سوبر كتالونيا، وحال استجابت ركبته بشكل إيجابي، قد يتم الاعتماد عليه في مواجهتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الدوري الاسباني، كما ستزيد فرصه في اللحاق بلقاء الإياب أمام ليون بدوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتلقي دفعة قوية قبل لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.