برشلونة يتلقي دفعة قوية قبل لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد

تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة، أنباء سارة قبل المواجهات المرتقبة التي تنتظر الفريق الكتالوني سواء في الدوري الاسباني أو كأس الملك أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستعاد الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها ة في الركبة اليسرى، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني قبل 3 أشهر.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فالفيردي لن يُجازف بإشراك صامويل أومتيتي ضد إشبيلية أو مباراتي الكلاسيكو في الدوري الاسباني وكأس الملك ضد ريال مدريد".

وأضافت الصحيفة أن أول ظهور لأومتيتي قد يكون يوم 6 مارس المقبل ضد جيرونا في كأس سوبر كتالونيا، وحال استجابت ركبته بشكل إيجابي، قد يتم الاعتماد عليه في مواجهتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الدوري الاسباني، كما ستزيد فرصه في اللحاق بلقاء الإياب أمام ليون بدوري الأبطال.