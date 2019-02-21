الاتفاق يتعادل أمام الحزم بالدوري السعودي

فشل الاتفاق، في تحقيق الفوز في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) للمباراة الرابعة على التوالي، عقب تعادله 1 ـ 1 مع ضيفه الحزم، في المرحلة الـ 21 للمسابقة.
وتقدم فاجنر أليماو للحزم من ركلة جزاء في الدقيقة 67، لكن الاتفاق أدرك التعادل سريعا عن طريق كريستيان جوانكا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء أيضا.
وارتقى الاتفاق للمركز الثامن في جدول الترتيب مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، فيما بقي الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.
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