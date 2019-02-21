جمال ريان: شمس السعودية لن تشرق أبدا وهي مسؤولة عن كل عذابات الشعب الفلسطيني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حمل الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان, السعودية المسؤولة عن عذابات الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى التحالف السعودي-الإسرائيلي على مدى 70 عاما، مؤكدا في الوقت نفسه على أن شمسها أفلت ولن تشرق أبدا.

وقال “ريان” في تدوينت له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لوزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس:” هذا اللقاء جاء بعد ٧٠ عاما من التحالف السعودي الاسرائيلي الوثيق ضد القضية الفلسطينية”.وأضاف في تغريدة اخرى مشيرا إلى عدم وجود مقارنة بين مصر والسعودية في دفاعها عن القضية الفلسطينية قائلا:” ستشرق شمس #مصر من جديد ،أما شمس السعودية فلن تشرق أبدا، مصر التي قاتلت إسرائيل من اجل أمنها القومي دفاعا عن فلسطين، لا يمكن مقارنتها بالسعودية التي لم ولن تقاتل أبداً ، #السعودية في أعناقها أسباب كل عذابات الشعب الفلسطيني ابد الدهر ، الله يعوض عليكم يا شعب مصر البطل”.كما انتقد “ريان” الهجوم الحاد من قبل السعوديين على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا:” في أمة العرب من يعادي أمة تفوقت ، يكرهون كل ما هو ناجح ورجب وطيب، تحت ذريعة ماضي عثماني ولى”.

واعتبر أن من يقومون بهذا الأمر “مصابون بداء التضخم والاستعلاء والاستكبار ، داء فوت عليهم فرص التعلم والاستفادة من التجربة التركية ، إلى ان أصبحوا في آخر الامم”.وتطرق “ريان” إلى الاوضاع المعيشية الصعبة للسعوديين على الرغم من الاموال والاحتياطات النفطية التي تمتلكها، قائلا: “السعودية التي تقول بانها خير من يرعى الوطن والمواطن، وانها تتفوق على تركيا في ذلك في شتى المجالات ، لماذا تنتشر فيها ظاهرة تسول سعوديين عند الإشارات الضوئية في المدن السعودية ؟”.

طن سرب