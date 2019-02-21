الرئيس السوداني يستدعي ولاة الولايات لإجتماع طارئ مساء الجمعة وتوقعات بإصدار قرارت مهمة

علمت “أخبار الخليج 365” عن إستدعاء الرئيس السوداني عمر البشير، لجميع ولاة الولايات، إلى العاصمة الخرطوم، لإجتماع طارئ مساء الجمعة 22 فبراير.

وينتظر أن يجري الرئيس السوداني، تغييرات مرتقبة مفاجئة، وسط قيادات في الحكومة وحزبه الحاكم، تشمل قطاعات مهمة في الحزب متصلة بالأحداث الجارية، والأداء التنفيذي تجاه الأزمات التي تمر بها البلاد.

وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، قد أجل إجتماعه المقرر أن يعتمد فيه تغييرات في الحكومة والحزب، من الأربعاء إلى الجمعة، لمزيد من الترتيبات.

وراجت أخبار أن التعديلات ستشمل قيادات عليا في الدولة والولاة، إلا أن نقيب الصحفيين السودانيين، “الصادق الرزيقي”، قلل من ذلك في حديثه لقناة العربية، يوم الأربعاء، موضحاً من غير المحتمل أن تُجرى تغييرات جوهرية حالياً إلى أن تنجلي الأحداث، وإنما ستقتصر على تغييرات متعلقة بالأداء التنفيذي في مواجهة الأزمة والأحداث الأخيرة، أو الأداء الحزبي.

وفي الأثناء اعتقلت السلطات الأمنية، عدداً من قيادات المعارضة السودانية قبيل مشاركتهم في موكب ظهر يوم الخميس، في قلب العاصمة الخرطوم يطالب بتنحي البشير.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)