أيلا يطلب من الشرطة تعزيزات أمنية في منطقة البطانة

بحث والي ولاية الجزيرة د. محمد طاهر أيلا، مع المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي، الأربعاء، التعزيزات الشرطية الممكنة للحد من عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات عبر طرق الولايات المتاخمة لولايته.
وأوضح الوالي بحسب (المكتب الصحفي للشرطة)، أن اللقاء بحث تطوير خدمات التأمين للولاية خاصة منطقة البطانة، بجانب تأمين طرق الولايات المتاخمة للولاية لدحر الجريمة والحد من عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات.
وتناول الدور الذي تطلع به الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية، إضافة لتقديم خدمات شرطية متميزة للمواطنين في مجال الجوازات والسجل المدني وأعمال المرور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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