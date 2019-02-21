الخارجية الهندية تعلن تدريب 46 دبلوماسياً سودانياً

أعلنت السفارة الهندية بالسودان، الخميس، عن تنظيم وزارة الشؤون الخارجية بالهند دورة تدريب خاصة لـ46 من الدبلوماسيين السودانيين الشباب في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في نيودلهي في الفترة من 25 فبراير إلى 9 مارس.

وقالت السفارة في بيان، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الدورة تعد الثانية من نوعها المخصصة للدبلوماسيين السودانيين، علماً بأن الدبلوماسيين السودانيين يحضرون الدورات التدريبية المخصصة للأجانب بصورة منتظمة في هذا المعهد ويطلق عليها اسم “الدورة التدريبية المهنية للدبلوماسيين الأجانب”.

وسيقوم عميد المعهد الدبلوماسي وهو بدرجة وكيل الوزارة في وزارة الخارجية السودانية، باستضافة هؤلاء الدبلوماسيين السودانيين الشباب لدى وصولهم إلى نيودلهي في 24 فبراير 2019، حيث سيقوم بالترحيب والوداع قبل وبعد بدء الدورة التدريبية في 25 فبراير إلى 9 مارس 2019، وسيتم منحهم الشهادات الخاصة بالدورة.

وأضاف البيان أن مشاركة الدبلوماسيين السودانيين في هذه الدورة التدريبية تدل على متانة العلاقات العميقة والتاريخية بين الهند والسودان، وكذلك التزام حكومة الهند بمساعدة السودانيين في نموهم وتطورهم من خلال تقاسم الخبرات والتجارب الهندية كلما أمكن ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)