لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان تنعقد يوم السبت بالخرطوم

تعقد لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان إجتماعها التاسع يوم السبت المقبل بالخرطوم. وقال رئيس مفوضية ترسيم الحدود د. معاذ تنقو في تصريح لــ (smc) إن إجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا ستعقد اجتماعها يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام ، مضيفاً ان الإجتماع سيناقش قضايا الحدود بين الجانبين مشيراً الى ان اجتماعات اللجنة الاخيرة التى إنعقدت باديس ابابا توصلت لمراحل متقدمة في طريق الإتفاق علي توصيف الحدود. Advertisements وأكد “تنقو” سعيهم إلي الوصول لإكتمال التوصيف النهائي لخط الحدود حتي يتم رفعه لرئيسي البلدين، وذلك من خلال التفاوض المستمر . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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