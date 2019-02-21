الخرطوم توجه بضبط تعرفة المواصلات وتطوير المواقف

وجه اجتماع بين محلية الخرطوم وغرفة النقل العام بالولاية، على ضبط تعرفة المواصلات وتطوير الخدمات بالمواقف وتطبيق حزمة القوانين ولوائح النقل العام المتعلقة بذلك، ووضع دراسة لإعادة تأهيل وصيانة موقف مواصلات كركر قبل فصل الخريف بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية.

وشدد الاجتماع برئاسة معتمد محلية الخرطوم الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم، بحسب وكالة السودان للأنباء على ضرورة وضع خطة إسعافية لتنظيم دخول وخروج المركبات من المواقف ومراجعة أنظمة الإنارة والصرف الصحي والسطحي، إضافة إلى تفعيل أعمال النظافة ومواصلة التنسيق مع الجهات المساندة للغرفة فيما يلي توفير وسائل مواصلات إضافية خلال فترات الذروة المسائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)