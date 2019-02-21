رصد 66 ألف دولار لجمع التراث بشمال كردفان

رصدت منظمة اليونسكو مبلغ 66 ألف دولار لجمع التراث غير المادي بجميع محليات ولاية شمال كردفان. وكشف رئيس المجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة بالولاية خالد الشيخ حاج محمود، عن حصر 32 آلة موسيقية شعبية.

وأكد الشيخ، يوم الخميس، خلال المنبر الصحفي للاتحاد المهني للصحفيين بالولاية بداره بالأبيض، أهمية جمع التراث وتصنيفه وتوثيقه، مستعرضاً ملامح خطة المجلس الذي يشهد تأهيل العديد من المراكز الشبابية وفرقة فنون كردفان وقصر الثقافة بالأبيض.

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ووصف رئيس المجلس بحسب الشروق – طريق الصادرات بإحدى ركائز التنمية بالبلاد، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية والمعنوية للطريق الذي يسهم في نقل حركة السياح.

وأبان أن الولاية شهدت طفرة كبيرة في الأنشطة الرياضية وتأهيل العديد من الملاعب خاصة إستاد الأبيض الدولي، واكتمال العمل في تشييد إستاد أم روابة، وجارٍ العمل في تشييد إستادي الرهد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)