الخرطوم وأديس تتفقان على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات

اتفقت الخرطوم وأديس أبابا على التنسيق لمواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات. والتقى السفير الإثيوبي بالخرطوم شفراو جارسو، الخميس، وزير الداخلية د.أحمد بلال عثمان، ومدير عام السرطة كلاً على حدة.

وبحث بلال مع السفير الإثيوبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والدفع بها للأمام، وتطرقا لأوضاع الجالية الإثيوبية بالبلاد، حيث تم التأمين على ضرورة تفعيل آليات التنسيق وإحكام التعاون لمعالجة القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك.

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وعلى صعيد متصل، بحث السفير الإثيوبي مع المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة الطيب بابكر، أوجه التعاون المشترك خاصة فيما يلي القضايا الأمنية ومكافحة الجرائم العابرة للوطنية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، ومواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات.

وشدد الاجتماع بحسب الشروق – على ضرورة تكثيف برامج التوعية والإرشاد بعملية حصر الأجانب بما فيهم الجالية الإثيوبية، وحثهم على الإسراع لتسجيل أسمائهم لدى الجهات المختصة عبر نقاط التسجيل بالولاية وتقنين أوضاع تواجدهم بالبلاد، بما يتوافق والتزامات السودان الإقليمية والدولية في هذا الصدد، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)