موافقة السودان علي استضافة مقر المركز الافريقي للصمغ العربي

أعلن الامين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر عن موافقة منظمة الانكتاد المعنية بشئون التنمية والتجارية وبالتعاون مع سفارة السودان بسويسرا ومجلس الصمغ العربي بالسودان علي انشاء المركز الافريقي للصمغ العربي ليكون السودان مقرا له.
ونوه عبدالقادر الي اقامة الاتحاد الافريقي للدول المنتجة والمصدرة للصمغ العربي.وأفاد أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حيث تم تكوين لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة موسى كرامة للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإنجاح ترتيبات استضافة السودان للمؤتمر وتم تكوين لجان مختصة من الوزارات ذات الصلة.
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