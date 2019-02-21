موافقة السودان علي استضافة مقر المركز الافريقي للصمغ العربي

اعلنت الحكومة على استضافة مقر المركز الافريقي للصمغ العربي ومنحه الارض اللازمة بالخرطوم بمساحة 10،000 فدان بمنطقة سوبا كموقع مبدئي، بالاضافة على إقامة المؤتمر الدولي للصمغ العربي والذي ستعلن فيه عدد من المشروعات.

أعلن الامين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر عن موافقة منظمة الانكتاد المعنية بشئون التنمية والتجارية وبالتعاون مع سفارة السودان بسويسرا ومجلس الصمغ العربي بالسودان علي انشاء المركز الافريقي للصمغ العربي ليكون السودان مقرا له.

ونوه عبدالقادر الي اقامة الاتحاد الافريقي للدول المنتجة والمصدرة للصمغ العربي.

وأفاد أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حيث تم تكوين لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة موسى كرامة للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإنجاح ترتيبات استضافة السودان للمؤتمر وتم تكوين لجان مختصة من الوزارات ذات الصلة.