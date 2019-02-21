ارتفاع عدد السياح اليونانيين بالسودان

أكد السفير عبد الله أحمد سفير السودان باليونان أن نسبة السياح اليونانيين الذين تم منحهم تأشيرات دخول للسودان للعام 2018 بلغ 350% مقارنة بالعام 2017م.

وتوقع السفير أن توجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل منح تأشيرات الدخول لليونانيين إلى الأراضي السودانية زيادة أكبرفي العام 2019م للانطباعات الإيجابية التي أبداها السياح عقب عودتهم من السودان، بجانب اهتمام الشركات السياحة اليونانية بالترويج للسياحة في السودان مما يعزز إقبال السياح اليونانيين.

ولفت الانتباه إلى وجود أساس متين للجالية اليونانية بالسودان خاصة النادي اليوناني والمدرسة اليونانية والكنيسة بشارع الجمهورية وفندق الاكروبول بوسط الخرطوم.