وتوقع السفير أن توجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل منح تأشيرات الدخول لليونانيين إلى الأراضي السودانية زيادة أكبرفي العام 2019م للانطباعات الإيجابية التي أبداها السياح عقب عودتهم من السودان، بجانب اهتمام الشركات السياحة اليونانية بالترويج للسياحة في السودان مما يعزز إقبال السياح اليونانيين.ولفت الانتباه إلى وجود أساس متين للجالية اليونانية بالسودان خاصة النادي اليوناني والمدرسة اليونانية والكنيسة بشارع الجمهورية وفندق الاكروبول بوسط الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد السياح اليونانيين بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.