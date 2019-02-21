السودان يعلن التزامه بدعم تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة فى افريقيا الوسطى

أكد مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن ابراهيم متانة العلاقات مع جمهورية أفريقيا الوسطى وأعلن التزام السودان فى دعم تنفيذ وتطبيق اتفاقية السلام والمصالحة التى وقعتها اطراف النزاع فى جمهورية افريقيا الوسطى مؤخرا بالخرطوم حتى يتحقق فيها الاستقرار الشامل.

وبحث ابراهيم خلال لقائه بالقصر الجمهوري يوم الخميس رئيس الجمعية الوطنية بدولة افريقيا الوسطى موسى لوران انقو بابا، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل ترقيتها في كافة المجالات.

من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية بدولة افريقيا الوسطي أن اتفاق السلام الذى رعته الخرطوم خاطب جذور المشكل الذى أدى إلى الخلافات بين اطراف النزاع والمتعلق بنسيج الدولة الاجتماعى وأشار إلى أن برلمان افريقيا الوسطى دعم بقوة تنظيم المفاوضات التى أعلنها الاتحاد الافريقى فى الخرطوم من خلال بيان صدر فى ذلك الوقت أكد فية دعمه لاستضافة الخرطوم مفاوضات سلام افريقيا الوسطى وتم تسليمه إلى مجلس الامن والمنظمات الدولية بإعتبار أن السودان بلد شقيق وجار ويملك خبرة طويلة فى تحقيق السلام.

واشاد رئيس الجمعية الوطنية بدولة افريقيا الوسطى بنجاح السودان فى تحقيق السلام فى دولة جنوب السودان واوضح أن وجود امتدادات اجتماعية لبعض الجماعات المسلحة فى افريقيا الوسطى فى السودان ساعد فى نجاح المفاوضات.

وقال أنهم جاءوا إلى السودان لتقديم الشكر لحكومة السودان لدعمها واستضافتها مفاوضات السلام بين الفرقاء فى افريقيا الوسطى ونجاحها فى التوصل لاتفاق السلام والتوقيع عليه.