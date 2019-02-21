وزير الصحة يوجه بتوزيع الأدوية المجانية

وجه وزير الصحة السوداني، الخير النور المبارك رئيس مجلس إدارة الصندوق بالإمدادات الطبية بضرورة توزيع الأدوية المجانية في جميع المرافق الصحية بالبلاد، مؤكداً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لقضايا الدواء، كما أشاد بالإدارة والعاملين بالصندوق.

وكشف تقرير الأداء للإمدادات الطبية خلال العام ٢٠١٨ والذي قدمه المدير العام للصندوق جمال خلف الله، أن نسبة تنفيذ الخطة بلغت حوالي ٨٨٪‏ ، وأن متوسط وفرة أصناف البرامج العلاجية القومية خلال العام ٢٠١٨ بلغ حوالي ٩٦٪‏ وذلك يتماشى تماماً مع الهدف الاستراتيجي للصندوق في عملية استدامة وفرة المنتجات الطبية لجميع المرافق الصحية العامة بالبلاد .

كما أفاد التقرير بأن الصندوق يمضي قدماً في مجال تحسين وزيادة السعة التخزينية لفروعه بالولايات حيث أنه سيتم إكتمال إنشاء ٧ مخازن جديدة مجهزة حسب مواصفات التخزين العالمية وذلك بنهاية أبريل القادم، وأن الصندوق حافظ على ثبات أسعار الأدوية خلال العام ٢٠١٨ وبأسعار أقل من المصادر الأخرى حيث بلغت نسبة الفرق أكثر من ٤٥٪‏.

كما أشار التقرير الى ارتفاع نسبة تغطية المؤسسات الحكومية بالأدوية بالقيمة الى ٨١٪‏ بمختلف فروع الصندوق بالولايات، وأفاد التقرير أن الحكومة ستواصل في دعم أدوية البرامج المجانية والأمراض المزمنة والأدوية غالية الثمن.

وأن الصندوق سيواصل في عملية توحيد الأسعار بولايات السودان المختلفة وذلك من خلال طباعة الأسعار على الدواء وترحيلها مجاناً للولايات ، وذكر التقرير أن الصندوق وفر حوالى ٣٦٢ دواء نادر عبر الرقم (٥٩٥٩) خلال ٩٦ ساعة من الطلب لحوالي أكثر من ١٦٠٠٠ مريض .

واضاف أنه تم عرض تجربة الإمدادات الطبية في مؤتمرات عالمية في أكثر من ٧ دول أوربية وعربية وافريقية كما أنها وجدت إستحساناً كبيراً من مدير منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال زيارته لها والوقوف على أدائها في العام الماضي.