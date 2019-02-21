البشير يؤمن علي دور اتحاد المرأة في تسهيل معاش الناس

أمن رئيس الجمهورية المشير البشير علي الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المرأة السودانية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتسهيل معاش الناس.

ودعا البشير لقائه ببيت الضيافة يوم الخميس وفد الاتحاد العام للمرأة السودانية ،الاتحاد الي التركيز علي الدور القيمي للأسر والمجتمعات والشباب بوجه خاص فيما يتعلق بالقضايا والثوابت الوطنية القومية.

من جهتها اوضحت الأمين العام للاتحاد احلام محمد إبراهيم ، في تصريح صحفي انها اطلعت رئيس الجمهورية علي أداء الدورة الحالية للاتحاد فيما يلي خطة العام 2019 م وتصميم برامج الحملة النسائية لمواجهة التحديات الماثلة عبر لجنة تضم كافة الكيانات السياسية للمرأة.

وقالت أن خطة العام 2019 م ترتكز علي مفاهيم الاتصال والتمكين والأثر من خلال هياكل الاتحاد القاعدية واشارت الي أن الخروج من الوضع الراهن لا يتاتي الا عبر التمسك بمخرجات الحوار الوطني.

وأضافت احلام ان الاتحاد سلم رئيس الجمهورية خلال اللقاء وثيقة عهد وميثاق من اتحاد المرأة بولاية سنار أكد فيها وقوفه ودعمه لجهود الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة ، وقدرة المرأة علي المساهمة بقوة في تجاوز الازمة الاقتصادية.