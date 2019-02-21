الشرطة تخطط لاغلاق منافذ التهريب في البطانة

بحث والي الجزيرة محمد طاهر ايلا، المدير العام لقوات الشرطة، الفريق اول شرطة الطيب بابكر، تطوير خدمات التأمين للولاية خاصة منطقة البطانة، وتأمين طرق الولايات المتاخمة للولاية لدحر الجريمة والحد من عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات.

وأوضح ايلا في تصريحات صحفية، الخميس، أن اللقاء تناول الدور الكبير والمتعاظم الذي ظلت تقوم به قوات الشرطة في تحقيق الامن والاستقرار بالولاية.

وأشار الي دور الشرطة في تقديم خدمات شرطية متميزة لمواطني الولاية في مجال الجوازات والسجل المدني وأعمال المرور.