حزب الامة يؤكد اعتقال (26) من قيادات المعارضة السودانية

قال حزب الامة القومي المعارض في السودان؛ اليوم (الخميس) ان جهاز الامن السوداني؛ اعتقل (26) من قيادات قوى الحرية والتغيير؛ من محيط مسجد الفاروق بوسط العاصمة الخرطوم؛ كانت بصدد الخروج في موكب الرحيل.

وأضاف في بيان أن عربات جهاز أمـن النظام حاصرت مسجد فاروق بالسوق العربي، وإقتادت القيادات قبل دقائـق من الموعد المحدد لتحركهم نحو القصر لتقديم المذكرة؛ لتسليم مذكرة للقصر الجمهوري تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

واكد نقل المعتقلين الى مقر جهاز الامن السياسي بمدينة بحري سوط العاصمة الخرطوم.