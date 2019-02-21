اسرار جديدة حول ترديد "فنانة إسرائيلية" لـ(حليوة يا بسامة)

ضجت الأسافير في فترة سابقة بمقطع فيديو يوضح ترديد فنانة إسرائيلية لإحدى أغنيات الفنان الكبير عبد القادر سالم رئيس اتحاد المهن الموسيقية الحالي.

وأفردت عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان آنذاك مساحة واسعة للنقاش والتداول حول تلك الخطوة التي اعتبرها البعض تعدياً سافراً على التراث الإبداعي السوداني، مطالبين الجهات الرسمية المسؤولة عن الفنون بالتدخل وحسم ما اسموه بـ(الفوضى).

وأكد الفنان الكبير عبد القادر سالم أنه استمع بالفعل للفنانة الإسرائيلية وهي تردد أغنية (حليوة يابسامة)، وزاد أنه تفاجأ مثل الجميع بترديدها لأغنيته دوناً عن كل الأغنيات السودانية، وأضاف: “مجرد ترديد تلك الفنانة الإسرائيلية لإحدى أغنياتنا السودانية هو أمر يعكس مدى تأثيرنا وقوة كلماتنا وإيقاعاتنا الموسيقية”.

وعن كيفية حصول تلك الفنانة الإسرائيلية على كلمات الأغنية وألحانها، قال عبد القادر سالم بإنه يرجح أن تكون قد حصلت عليها من أسطوانة تحمل عددا من أغنياته قام بتوزيعها قبل خمس وثلاثون عاماً في عدد من دول العالم.

وأوضح رئيس اتحاد المهن الموسيقية أن الأغنية السودانية قادرة على التحليق خارج إطار المحلية إذا تم الاهتمام بها قليلاً، مناشداً كل الفنانين بضرورة السعي لنشر أغنياتهم خارج السودان وذلك من أجل تواجد إبداعي مستمر غير منقطع.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية (حليوة يا بسامة) من كلمات الشاعر الراحل عبدالله الكاظم وألحان الفنان عبد القادر سالم.