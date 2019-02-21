إطلاق سراح أكثر من ألفي معتقل

نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية التابع لجهاز الأمن السوداني عن مصادر عدلية أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم منذ إندلاع الإحتجاجات الأخيرة في ديسمبر الماضي تجاوز(2430) من جملة (2650)، فيما لاتزال بعض القضايا قيد التحري والمحاكمة.

وقال المركز حسب المصادر إن الأجهزة الأمنية عملت على إطلاق سراح الطلاب والنساء المعتقلين في الأحداث بأعجل مايكون، إلا إذا كانت هناك إجراءات قانونية تجاه الذين تم تحويلهم إلى السلطات القانونية.

ونفت المصادر تعرض المعتقلين لأي عمليات تعذيب.